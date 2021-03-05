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انتشال جثة سيدة من تحت أنقاض المنزل المنهار ببني ملال… وجارتها: سأظل هنا حتى ألقى المصير نفسه – فيديو

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حمزة المتقي 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - لفظت سيدة تبلغ من العمر 63 سنة، أنفاسها الأخيرة مساء أمس الخميس، في حادث انهيار منزل من طابقين بساحة المقاومة بالمدينة القديمة ببني ملال.

جيران الضحية أكدوا لـ اليوم24″، أن عددا كبيرا من المنازل المجاورة لمكان الانهيار كلها مهددة بالانهيار في أي وقت، مطالبين المسؤوليين بإيجاد حل وإنقاذهم من الكارثة.

جارة الضحية، أكدت أنها ستظل بمنزلها حتى تلقى نفس مصير الضحية، نظرا لغياب بديل يأويهم ويحميهم من الموت.

وكانت مدينة بني ملال، قد اهتزت مساء الخميس على وقع انهيار منزل، مكون من طابقين بالمدينة القديمة ساحة المقاومة، حيث تمكنت عناصر الوقاية المدنية، من انتشال جثة سيدة من تحت الأنقاض، وإنقاذ شخص آخر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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