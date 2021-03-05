فريقان يبحثان عن الصدارة في القسم الاحترافي الثاني وآخر يريد اقتناص الرتبة الثانية

جدة - عبدالحي حسين - تفتتح مباريات الجولة 13 من البطولة الاحترافية في قسمها الثاني، اليوم الجمعة، بإجراء مبارتين، إذ يواجه أولمبيك خريبكة الراسينغ البيضاوي، فيما يستضيف سطاد المغربي نظيره وداد تمارة.

ويبحث كل من أولمبيك خريبكة، والراسينغ البيضاوي عن اقتناص الصدارة، ولو بشكل مؤقت، عندما يواجهان بعضهما بعض، بداية من الساعة الثالثة زوالا، إذ يحتل الفريق الخريبكي الرتبة الثانية بـ20 نقطة، بفارق نقطة عن منافسه اليوم، الراسينغ، الموجود في المركز الثالث برصيد 19 نقطة.

وسيتمكن أحد الفريقين من اعتلاء الصدارة مؤقتا، فور فوزه في مباراة اليوم، في انتظار مقابلة المتصدر، أولمبيك الدشيرة، مع شباب بنجرير، غدا السبت.

وفي مباراة أخرى عن الجولة نفسها، يستضيف سطاد المغربي نظيره وداد تمارة، في لقاء المتناقضات، إذ يبحث عن الارتقاء للرتبة الثانية، إن تمكن من تحقيق الفوز، فيما يطمح وداد تمارة، القابع في أسفل الترتيب، إلى تحقيق النقاط الثلاث، للانعتاق من الرتب الأخيرة، ولو بدرجتين في انتظار باقي الدورات.

ويحتل سطاد المغربي الرتبة الرابعة برصيد 18 نقطة، فيما يقبع وداد تمارة في الرتبة 15 بتسع نقاط.