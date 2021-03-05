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بكين: خبراء صينيون ضمن الفريق الأممي للتحقيق في منشأ كورونا

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الدمام - شريف احمد - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج ونبين، إن الفريق الأممي الذي زار مدينة وهان الصينية للتحقيق في منشأ تضمن خبراء صينيين كبار.

وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة أن الصين تأمل في أن تتعاون الدول الأخرى في التحقيق .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث قوله إنه يتعين أن تعمل الصين والولايات المتحدة معا من أجل مكافحة الوباء.

يشار إلى أن ووهان هي المكان الذي يُعتقد أن الفيروس انتقل فيه لأول مرة من الحيوانات إلى البشر، على الرغم من أن الصين شككت في ذلك. وسرعان ما انتشر الفيروس إلى أجزاء أخرى من الصين، ثم تفشى في أنحاء العالم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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