شكرا لقرائتكم خبر عن بكين: خبراء صينيون ضمن الفريق الأممي للتحقيق في منشأ كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج ونبين، إن الفريق الأممي الذي زار مدينة وهان الصينية للتحقيق في منشأ فيروس كورونا المستجد تضمن خبراء صينيين كبار.

وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة أن الصين تأمل في أن تتعاون الدول الأخرى في التحقيق .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث قوله إنه يتعين أن تعمل الصين والولايات المتحدة معا من أجل مكافحة الوباء.

يشار إلى أن ووهان هي المكان الذي يُعتقد أن الفيروس انتقل فيه لأول مرة من الحيوانات إلى البشر، على الرغم من أن الصين شككت في ذلك. وسرعان ما انتشر الفيروس إلى أجزاء أخرى من الصين، ثم تفشى في أنحاء العالم.