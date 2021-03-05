بالفيديو والصور: #أهلا_وسهلا_البابا_فرنسيس يتصدر الترند على تويتر

ومنذ أن دخلت طائرة البابا فرنسيس المجال الجوي العراقي، حتى تصدر تويتر وسم #أهلا_وسهلا_البابا_فرنسيس.

فكثرت التغريدات حول زيارة البابا الى العراق، فمنهم من عبر عن فرحه لهذه الزيارة الرسولية المميزة التي خص بها البابا ارض العراق، والبعض الاخر اكتفى بنشر صور من التحضيرات لاستقبال البابا في العراق.