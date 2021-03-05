ليبيا.. اعتقال 6 دواعش وتفكيك شبكة لاختراق المصارف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الليبية، القبض على 6 من عناصر "داعش" بالمنطقة الغربية، وتفكيك شبكة لاختراق منظومات المصارف وتحويل أموالها للخارج.

وأكد رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، الصديق الصور، في تصريحات إعلامية، القبض على 6 عناصر يتبعون تنظيم "داعش" في عدة مدن ليبية.



عمليات متفرقة

وأوضح الصور أن عملية الاعتقال جاءت بعد الحصول على معلومات استخباراتية تفيد بوجود عناصر تابعة لتنظيم "داعش" في الصحراء الليبية، غادرت إلى مدن بشمالي البلاد.

ولفت إلى أنه تم القبض عليهم في عمليات متفرقة بمدن زليتن والقربولي وطرابلس والزاوية، غربي ليبيا.

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وأشار إلى أن العناصر الستة ليبيون، بعضهم كان في سوريا، فيما انخرط البعض الآخر بالتنظيم في الشرق، ثم انتقلوا إلى الجنوب قبل أن ينتهي بهم المطاف إلى مدن الشمال الغربي.

ووفق الصور، فإن عمليات القبض واقتحام منازل عناصر تنظيم "داعش" تمت عبر أوامر من النيابة العامة، مؤكدًا أنه "بعد الانتهاء من محاضر الاستلام، سيتم التحقيق مع المعتقلين الستة من قبل النائب العام قبل إحالتهم للمحاكمة".

عملية رصد

والخميس، أعلن بيان صادر عن ما يعرف بقوة العمليات المشتركة بمكافحة الإرهاب، القبض على عنصرين تابعين لتنظيم داعش في العاصمة طرابلس (من بين الستة المعلن عنهم)، كانا يحاولان الاختفاء، غير أن القوة تمكنت من رصدهما ومتابعتهما حتى اعتقالهما.

وأوضح البيان الذي لم يكشف عن توقيت دخول الإرهابيين إلى طرابلس ولا جنسيتيهما، أن عملية الرصد استمرت لأيام، فيما تم القبض عليهما في عملية محكمة وسريعة.

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وأشار إلى أن قوة مكافحة الإرهاب على تواصل مباشر ومستمر مع قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، مؤكدًا أن التحقيقات ما تزال جارية مع العنصرين الإرهابيين.

من جهة أخرى، أكد رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، اعتقال 10 أشخاص ضمن شبكة تعمل على اختراق منظومات المصارف وتحويل أموالها، مضيفا أن بعضهم يعمل خارج ليبيا، علاوة على أن أشخاصا يترأسون الشبكة المذكورة لهم علاقة بالتنظيمات المحظورة، دون تفاصيل أكثر.

وتعاني المنطقة الغربية في ليبيا الخاضعة لسيطرة حكومة "الوفاق" غير الشرعية من ترد في الأوضاع الأمنية، نتيجة سيطرة الميليشيات المسلحة عليها، وتصارعها فيما بينها على مناطق النفوذ والاستحواذ.