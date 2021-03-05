الكاظمي يستقبل بابا الفاتيكان بقاعة الشرف في مطار بغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، الذي وصل العراق ظهر الجمعة، في زيارة تاريخية.

ووصل البابا فرنسيس مطار العاصمة العراقية بغداد، قادما من مطار فيوميتشينو بالعاصمة الإيطالية روما.

وفي بيان سابق اطلعت عليه ”الخليج 365”، قالت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، إن زيارة قداسة البابا فرنسيس إلى العراق ستكون من الخامس وحتى الثامن من مارس/آذار 2021.



وأضاف البيان أن "البابا سيلتقي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في قاعة الشرف في مطار بغداد الدولي لينتقل بعدها إلى القصر الرئاسي، حيث ستقام مراسم الترحيب.



ولاحقا، يقوم بزيارة رسميّة إلى الرئيس العراقي برهم صالح، على أن يلتقي بعدها السلطات والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي، قبل أن يتوجّه إلى كاتدرائيّة سيّدة النجاة للسريان الكاثوليك في بغداد.



أما غدا السبت، فسيتوجّه البابا إلى النجف، حيث سيلتقي السيد علي السيستاني، ليتوجّه بعدها إلى مدينة أور الأثريّة؛ على أن يحتفل عصر السبت بالقداس الإلهي في كاتدرائيّة مار يوسف للكلدان في بغداد.



زيارة تاريخية

توصيف يستمد جذوره من كون الزيارة تمثل أولى زيارات البابا خارج الفاتيكان منذ تفشي وباء كورونا، وهي أيضا الأولى في التاريخ لحبر أعظم إلى العراق.

سياق صحي صعب للزيارة، يضاف إلى ذلك التهديدات الأمنية المرتفعة في العراق، انطلاقا من التفجيرين الانتحارين بساحة الطيران وسط بغداد، في يناير/ كانون الثاني الماضي، وسقوط قتلى خلال قمع الأمن لاحتجاجات في محافظة ذي قار قبل أيام.

يضاف إلى ذلك، الإعلان عن إصابة السفير البابوي في العراق، ميتجا ليسكوفار، بفيروس كورونا، وهو من الشخصيات المحورية في التحضير للزيارة على المستويات الدبلوماسية واللوجستية.

رمزية ورسائل

زيارة البابا إلى العراق تحمل شعار "أنتم جميعكم أخوة" المقتبس من عنوان رسالته الحبرية الأحدث "جميعنا أخوة"، الصادرة خريف 2020.

رمزية تستبطن امتدادا لـ"وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك" التي وقعها مع شيخ الأزهر أحمد الطيب، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، في فبراير/ شباط 2019.

الزيارة تحمل أيضا رسالة تضامن مع الطوائف المسيحية في العراق، من كلدان وأشوريين وسريان وغيرهم، والتي تعتبر من أقدم الكنائس المسيحية في الشرق والعالم على الإطلاق.

كما أنها تستبطن وفاء من البابا بتحقيق رغبة سلفه البابا يوحنا بولس الثاني الذي خطّط عام 2000 لزيارة إلى العراق، بهدف الحج إلى مسقط رأس النبي إبراهيم، ضمن رحلته إلى الأراضي المقدسة مطلع الألفية.

لكن النظام العراقي السابق أعلن، في تلك الفترة، عن عدم قدرته على تنظيم الزيارة، بسبب ظروف الحصار الذي كان مفروضا على البلاد.