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قرقاش: زيارة البابا فرنسيس للعراق خطوة أخرى لترسيخ التسامح والحوار

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، إن زيارة البابا فرنسيس للعراق خطوة أخرى نحو ترسيخ رؤية التسامح.

وأضاف قرقاش، في تغريدة له على تويتر، أن الزيارة تعد خطوة أخرى نحو "ترسيخ رؤية التسامح والتواصل والحوار والتي ينشدها كل عاقل من أبناء المنطقة".

وتابع: "رؤية السلام والاستقرار والازدهار نرنو إليها بعد عقود من الفتن والحروب والإقصاء".

وصباح اليوم الجمعة، انطلقت الطائرة التي يستقلها البابا فرنسيس ومرافقوه من المطار في العاصمة الإيطالية روما باتجاه بغداد في أول رحلة له إلى الخارج منذ ظهور وباء والأولى التي يقوم بها بابا للعراق.

وسبق أن قام كل من الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، بزيارة تاريخية إلى الإمارات في الفترة من 3 إلى 5 فبراير/شباط 2019، ووقعا معا وثيقة "الأخوة الإنسانية" التي باتت مرجعا دوليا للتسامح يحتفل به العالم سنويا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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