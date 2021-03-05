توصية أمريكية بمنح الثقة للدبيبة لمواجهة أزمات ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن منح مجلس النواب الثقة للحكومة الجديدة، "مطلوب بشكل عاجل" حتى تتمكّن من مباشرة مهامها.

وسلم رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة أسماء تشكيلته الوزارية النهائية إلى هيئة رئاسة مجلس النواب، فيما أكد المتحدث باسم البرلمان عبدالله بليحق، الخميس، أن جلسة مناقشة منح الثقة ستعقد في موعدها المقرر سابقا الإثنين المقبل بمدينة سرت (وسط).



وأضاف نورلاند، في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية في ليبيا، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة من جانب القادة الليبيين لتمويل الإصلاحات اللازمة في قطاع الكهرباء وغيره من المجالات الرئيسية الأخرى".

قلق دولي

جاءت تعليقات السفير الأمريكي، بعد ساعات من بيان مجموعة العمل الاقتصادية حول ليبيا، والتي تضم (الاتحاد الأوروبي ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب البعثة الأممية)، أعربوا فيه عن قلقهم بشأن الوضع في قطاع الكهرباء، مطالبين بالإسراع في تخصيص التمويل اللازم لإجراء إصلاحات عاجلة، تخوفًا من أي تدهور في القطاع الحيوي بليبيا.

وأكد البيان أن هناك العديد من المجالات الأخرى التي يعد تخصيص التمويل اللازم لها أمراً ملحاً، بما في ذلك التصدي لجائحة كورونا (كوفيد 19) ودفع مرتبات موظفي القطاع العام والتمويل اللازم لاستمرار عمل المؤسسة الوطنية للنفط.

وحث البيان جميع صانعي القرار الليبيين المعنيين على التعاون معاً بحسن نية لضمان اتخاذ قرارات الإنفاق اللازمة بشكل عاجل وفعال في هذه اللحظة الحرجة، شريطة معالجة الوظائف الأساسية للدولة الآن.

أزمات اقتصادية

وتعاني ليبيا من تدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية في غالبية أنحاء البلاد، نتيجة للانقسام السياسي وتردي الأوضاع الأمنية والمعيشية، والذي انعكس على المؤشر العام للاقتصاد الليبي الذي بات الأسوأ عالميا في 2020، وفق تقرير لصحيفة التليجراف البريطانية.

وتعددت الأسباب والخاسر هو الاقتصاد الليبي، بحسب معهد الاقتصاد والسلام الأسترالي، الذي كشفت بدوره، في تقرير صدر في 2 ديسمبر/كانون الأول الماضي، واطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، عن أن الخزينة الليبية تكبدت خسائر تقدر بحوالي 4.9 مليار دولار خلال 12 سنة، بسبب الأنشطة الإرهابية.

وأحصى التقرير 1923 هجوما إرهابيًا خلال الـ12 عامًا الأخيرة، أسفرت عن 1876 قتيلا إضافة إلى الخسائر المادية في البنية التحتية، لتحتل ليبيا المرتبة الثانية في أفريقيا من حيث عدد الهجمات وضحاياها.