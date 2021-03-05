شكرا لقرائتكم خبر عن سيف العقوبات الأمريكية على رقاب قيادات الحوثي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شددت الولايات المتحدة مجدداً على أن العقوبات مستمرة ضد قيادات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس مساء أمس (الخميس) أن بلاده ستواصل معاقبة قيادات الحوثي على سلوكها المشين بما في ذلك الهجمات المستمرة ضد السعودية . وأضاف أن بلاده ستواصل ممارسة الضغوط على الحوثيين، مع العمل في الوقت عينه من أجل التوصل لحل في اليمن، عبر تحقيق وقف دائم وشامل لإطلاق النار وتسوية سياسية. ولفت إلى أن الرئيس جو بايدن أوفد المبعوث الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، ليقوم بجولة في المنطقة، دعماً لمساعي المبعوث الأممي مارتن غريفيث. وفرضت واشنطن الثلاثاء الماضي عقوبات على قياديين اثنين في مليشيات الحوثي لدورهما في استهداف المدنيين ودول الجوار والملاحة. وأوضحت أن العقوبات جاءت بسبب الهجمات الأخيرة التي شنتها المليشيات باتجاه السعودية.

