شكرا لقرائتكم خبر عن وزير دفاع إسرائيل: نخطط لضرب مواقع نووية إيرانية والان مع التفاصيل
ولفت غانتس إلى أن جماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران لديها مئات الآلاف من الصواريخ، إذ تُظهر خريطة سرية للأهداف تمت مشاركتها مع شبكة «فوكس نيوز» العديد من الصواريخ منصوبة بين مناطق مدنية على طول الحدود الإسرائيلية.
وأكد أن «هذه خريطة مستهدفة. كل واحدة منها تم فحصها قانونيا وعمليا واستخباراتيا، ونحن مستعدون للقتال».
وتشير التقييمات الاستخباراتية إلى أن إيران ستستهدف إسرائيل على الأرجح باستخدام وكلاء لها في سورية ولبنان خلال عام 2021، بحسب «فوكس نيوز».
وأفصح تقرير استخباري سنوي للجيش الإسرائيلي، أن إسرائيل تستعد لأيام عدة للقتال مع حزب الله، كما ذكرت تقارير إعلامية محلية أن 3000 هدف لبناني ستصاب كل يوم خلال الصراع القادم، بهدف قتل 300 من مقاتلي الحزب كل 24 ساعة.