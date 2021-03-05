شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي» تغلق صالوناً وتخالف 5 مؤسسات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سومية سعد

أغلقت بلدية دبي، صالوناً في المدينة العالمية، وخالفت 5 مؤسسات، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لكورونا، وذلك من خلال زيارات رقابية نفذها مفتشو البلدية على 2348 مؤسسة، وأسفرت الزيارات التفتيشية عن توجيه 37 تنبيهاً وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية بالإجراءات الاحترازية لجميع المؤسسات 98%، بينما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2305 مؤسسة. وأشارت البلدية إلى أنها ألزمت الصالونات الرجالية والنسائية وكل المؤسسات الخاضعة لإشرافها، بعدة اشتراطات وضوابط تضمنت تطبيق وتنظيم المسافات الآمنة للتباعد الجسدي لتكون مترين بين الأشخاص، وقياس درجات الحرارة للعاملين دورياً خلال اليوم، وللزبائن والزائرين والضيوف قبل الدخول، وتوجيه العاملين في حال ظهور أي أعراض عدوى تنفسية، إلى مراجعة أقرب مركز صحي للفحص والعلاج، وعدم مزاولة العمل، وعدم السماح للزبائن الذين يعانون أعراض عدوى تنفسية بالدخول، والنظافة المستمرة مع تعقيم اليدين.