المختبر المرجعي الوطني يجري 7.5 مليون اختبار

أبوظبي: رانيا الغزاوي

كشف المختبر المرجعي الوطني في أبوظبي؛ أحد مرافق شبكة مبادلة للرعاية الصحية التابعة لشركة المبادلة للاستثمار، عن إجراء أكثر من 7.5 مليون اختبار سنوياً، كما يقدم قائمة شاملة من الفحوصات تشمل 4700 اختبار تشخيصي طبي متطور ومتخصص. وأوضح عبدالحميد عبيسي الرئيس التنفيذي للمختبر المرجعي الوطني: إن المختبر يوفر بالتعاون مع شركة «لابكورب» الرائدة عالمياً في مجال التشخيص والرعاية الصحية، أكثر من 4 آلاف و 700 اختبار، تضم التحاليل الروتينية والاختبارات الجزيئية والجينية المتخصصة، وقد تم استحداث نظام لأتمتة العمليات بشكل كامل لإدارة المختبرات، ضمن منشآت المختبر الرئيسية في أبوظبي ودبي، للعمل كلياً بشكل آلي، ما جعله متميزاً على مستوى الدولة، حيث يضم المختبر حالياً 11 مختبراً تُجري أكثر من 500 ألف اختبار شهري، بعضها يتبع المختبر بشكل مباشر، وبعضها الآخر يشرف عليه المختبر ويدار من خلاله، كما يخدم المختبر عدداً من المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة ومراكز البحوث التعليمية، إلى جانب عدد من المختبرات الأخرى، بواقع 250 جهة. وأشار إلى أن المختبر ينفرد بتوفير الاختبارات الجزيئية، والاختبارات المتخصصة المتعلقة بالتخثر أو التدفق الخلوي، الذي يستخدم عادة في تشخيص الاضطرابات الصحية، كسرطان الدم، كما يوفر مجموعة من الخدمات التشخيصية المتخصصة التي تعنى بالأمراض التشريحية عبر تحليل الأنسجة، ويتم التواصل المباشر بين الطبيب المعالج واستشاري الأمراض التشريحية، الذي يجري اختباراته على عينة من المرضى، ما يضمن سرعة التشخيص والتأكد من صحتهم. وأكد عبيسي أن 70% من القرارات الطبية تستند إلى نتائج الاختبارات التشخيصية، التي تتيح للأطباء الكشف عن الأمراض بشكل أسرع وفي مرحلة مبكرة، ويلعب التشخيص المخبري دوراً كبيراً في تقديم علاجات متخصصة وفاعلة، بأقل قدر من التدخل الجراحي، كما أنه يزيد من دقة التشخيص، ويساعد على تحقيق نتائج علاجية أفضل، مشيراً إلى أهمية خدمة الفحوص الشاملة لحديثي الولادة، التي أطلقها المختبر مؤخراً لكشف الاضطرابات الشائعة في الإمارات ودول المنطقة، حيث تتيح اكتشاف 43 من حالات اضطرابات الأيض، والغدد الصماء، والهيموجلوبين؛ لتحديد المشاكل الصحية بصورة مبكرة، وعلاجها قبل أن تتفاقم وتتسبب بأضرار يصعب علاجها في المستقبل، إلى جانب اختبارات «تسلسل الجينوم» التي ستسهم في تشخيص الأمراض المزمنة والسرطانية التي عجز الطب التقليدي عن تحديدها، ومراقبة الأمراض وتوفير معلومات دقيقة حول انتقال الفيروسات بشكل عام. وأشار إلى الدور الذي قدمه المختبر المرجعي الوطني في دعم الجهود الوطنية للتصدي لكورونا، حيث يوفر المختبر، اختبارات الأجسام المضادة لتعزيز التكامل مع الاختبارات التقليدية المخصصة للكشف عن فيروس كوفيد-19، حيث تساعد هذه الاختبارات على تسريع ظهور نتائج العينات في فترة تراوح ما بين 15 دقيقة و3 ساعات للمرضى الذين يعانون حالات حرجة، فيما حصل المختبر على اعتماد مركز الإمارات العالمي للاعتماد (اياك) «آيزو 15189» لفحوص الأمصال (الأجسام المضادة) الخاصة بـ«كوفيد ـ 19»، واعتماد «آيزو 15189» لفحوص مسحة الأنف بتقنية PCR، ليصبح بهذا أول مختبر في دولة الإمارات ينال شهادتي الاعتماد لهذه النوعية من الفحوص.

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