شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المشرفة على انتخابات "الصحفيين" تعلن مد فترة التسجيل بالجمعية العمومية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، عن مد باب التسجيل فى كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين حتى الساعة الواحدة ظهرا، استعدادا لإجراء انتخابات التجديد النصفى على منصب النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة، وذلك حال اكتمال النصاب القانونى .

ومن جانبه، سجل ضياء رشوان نقيب الصحفيين والمرشح لدورة جديدة فى كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، استعدادا لإجراء انتخابات التجديد النصفى على منصب النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة، وذلك حال اكتمال النصاب القانونى.

وكان مجلس نقابة الصحفيين، دعا الأعضاء المقيدين بجدول المشتغلين للاجتماع العادى للجمعية العمومية للنقابة فى العاشرة من صباح اليوم الجمعة، وذلك إعمالا لنص المادة 33 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970.

وأكد مجلس النقابة، أن جدول الأعمال سيتضمن التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة فى 15 مارس 2019، والتصديق على تقرير مجلس النقابة في الفترة من مارس 2020 حتى فبراير 2021، واعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2019، وكذلك المنتهية فى 31 ديسمبر 2020، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2021.

كما تضمن جدول الأعمال، إجراء الانتخابات على منصب النقيب والتجديد النصفى لـ6 من أعضاء المجلس، وفى حالة الإعادة على منصب النقيب، تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً، بالإضافة إلى ما يستجد من أعمال.











































































































