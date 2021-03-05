"الرفاص لوش على الغزل".. شيخ صيادين السويس يكشف ما حدث لطاقم "نعمة الله"

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

قال عمرو عمارة شيخ الصيادين في السويس، إن مركب الصيد عبداللطيف النيلي في طريق العودة إلى ميناء الأتكة بالسويس، وعلى متنها 11 بحارا وصيادًا هم طاقم مركب الصيد "نعمة الله" التي تعرضت للغرق ليلة الجمعة.

وأضاف شيخ الصيادين أن المركب من المنتظر أن تصل فجر السبت، إذ تستغرق الرحلة من الغردقة وحتى الأتكة نحو 18 ساعة نظرا للسير بسرعات منخفضة في ظل التقلبات الجوية وارتفاع الأمواج.

وتابع عمارة، أن مركب نعمة من الله تعمل بحرفة الجر، وخرجت في رحلة صيد قبل أيام، بحثا عن الرزق بخليج السويس، وتستغرق الرحلة عادة بين أسبوع أو 10 أيام وفقا لتصريح السروح.

"الرفاص لوش على الغزل فاتسوح" يوضح شيخ الصيادين ما حدث وأدى إلى غرق المركب، إذ تسببت سرعة الرياح والأمواج في التفاف غزل الصيد والشباك الرفاص "مروحة المحرك"، فتوقف بعد فشل مقاومة الغزل.

واستطرد، أن توقف محرك المركب في ظل ظروف الطقس التي يتعرض لها المسطح المائي بالخليج السويس والبحر الأحمر يمثل خطورة كبيرة على العائمات، إذ تصبح مسيرة للريح توجهها وفق اتجاهها، وترفعها الأمواج إلى ان تستقر في حيد مرجاني أو بجوار جزر صخرية.

وأشار شيخ الصيادين إلى أن المركب، شحطت بعد اصطدامها بصخور على مسافة 50 ميلا بحريا شمال الغردقة، ونتج عن ذلك صدع في جسم المركب ودخلت المياه للعنابر فأغرقتها.

وأنقذت القوات البحرية طاقم المركب، بعد جهد ومحاولات استمرت طوال ساعات الليل بسبب شدة الرياح وارتفاع الأمواج.

اقرأ أيضًا

"مأمورية الليل" انتهت بـ"كرم الله".. تفاصيل إنقاذ 11 صيادًا من الموت شرق الجونة