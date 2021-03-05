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لحوم فاسدة.. ضبط 3 آلاف قضية متنوعة خلال 48 ساعة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت عن ضبط 2970 قضايا تموينية متنوعة خلال 48 ساعة.

من أبرز القضايا ضبط 5.8 طن لحوم مجمدة ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، مع مالك مصنع لإنتاج مصنعات اللحوم تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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