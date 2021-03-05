أشرف زكي: "بورسعيد هي الفن.. وأشعر أنني في أوروبا عند زيارتها"

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال أشرف زكي، نقيب الممثلين، اليوم الجمعة، إن "بورسعيد هي الفن والعشق والحب، وأشعر أنني في أوروبا عند زيارتها".

وأشار أشرف زكي، في تصريحات لعدد من الإعلاميين خلال مشاركته بفعاليات إعلان بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، إلى أنه حضر ضمن وفد تترأسه الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إلى شعب بورسعيد العظيم والأرض الطيبة والمدينة الباسلة، لإعلانها عاصمة الثقافة المصرية، مضيفًا:"بورسعيد تستحق أفضل من هذا بكثير، ووزارة الثقافة أعدت أجندة كبيرة لفعاليات طوال العام، وأنا متواجد بصفتي رئيس أكاديمية الفنون التي تشارك بعدة فعاليات طوال العام، لذلك أبارك لشعب بورسعيد على هذا الإنجاز".

واختتم حديثه قائلًا:"أزور بورسعيد دائمًا، ولكن لم أزورها منذ عدة سنوات، وأشعر أنني في أوروبا عند زيارتها، ليس مجاملة ولكنه واقع على مستوى الشكل والمضمون، ولابد أن نفتخر أننا ننتمي لوطن عظيم وهو جمهورية مصر العربية، ونفتخر أن بورسعيد هذه القطعة الجميلة هي جزء من القلب النابض لمصر".