حسناء بن سليمان: النساء ضحايا العنف يتمتعن باعانة عدلية فورية دون المرور بنفس الاجراءات العادية

اسماعيل عبد الحي - أكدت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان خلال يوم دراسي حول "القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة بين النص والتطبيق" بمقر الأكاديمية البرلمانية اليوم الخميس 4 مارس 2021, أن الوزارة حتى قبل صدور قانون مناهضة العنف ضدّ المرأة وضعت اتفاقية اطارية للحد منه وانخرطت في وضع بروتوكولات قطاعية لمكافحته.

وأضافت الوزيرة أنه منذ صدور القانون تم تعميم البروتوكولات على المحاكم والنيابة العمومية والقضاة والدوائر المعنية.

وبخصوص تمتيع النساء ضحايا العنف بالاعانة العدلية فقد أشارة الى أن خصوصية هذا القانون أوجب الاعانة العدلية والحماية الفورية وهو ما دفع لتركيز خلايا الفصل السريع بالمحاكم كأدات تسهيل.

وشدّدت على أن تمتيع النساء ضحايا العنف بالاعانة العدلية لا يمر بنفس المراحل والاجراءات العادية للاعانة العدلية على غرار اعداد مطلب وتمريره على لجنة وتكوين ملف مشيرة الى ان النساء ضحايا العنف يتمتعن باعانة عدلية بصفة فورية.