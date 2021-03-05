لمجرد في ورطة.. تطورات جديد تعقد قضيته في باريس

جدة - عبدالحي حسين - شهدت قضية الفنان المغربي سعد لمجرد، في فرنسا، تحولا جديدا، إذ أحيل من جديد على غرفة الجنايات بخصوص التهم الموجهة إليه، المتعلقة بالاعتداء الجنسي والعنف.

”وأفادت جريدة “le parisien” الفرنسية، أن غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس، أحالت سعد لمجرد على محكمة الجنايات بتهمة “الاغتصاب المشدد والعنف المشدد”.

وأضاف المصدر نفسه، أن سعد لمجرد يواجه حاليا عقوبة سجنية يمكن أن تصل إلى 20 سنة سجنا، في حالة أدانه القضاء.

وأشارت الجريدة إلى أن تصريحات لمجرد في مختلف مراحل قضيته، لم تكن متطابقة؛ وهو ما أدى إلى هذا التطور غير السار للنجم المغربي.

يذكر أن لمجرد يواجه منذ أكتوبر 2016، مشاكل قضائية بسبب شكاية قدمتها ضده فتاة فرنسية تدعى لورا بريول قبل ليلة من حفله في باريس.

وعلى الصعيد الفني، يحقق لمجرد نجاحا جديدا من خلال كليبه “الغادي وحدو” الذي يجدد من خلاله في الموسيقى التراثية المغربية.