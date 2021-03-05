الجيش والرجاء أبرز مواجهات ربع نهائي كأس العرش وفريق واحد يمثل القسم الاحترافي الثاني

جدة - عبدالحي حسين - تعرفت الفرق المتأهلة لربع نهائي كأس العرش على خصومها، ما عدا فريق شباب المحمدية الذي ينتظر ما ستسفر عنه مباراة الوداد الرياضي وسريع واد زم، المؤجلة عن دور الثمن، بسبب التزام الفريق الأحمر بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.

وتعتبر مباراة الجيش الملكي والرجاء الرياضي أبرز مباراة في دور الربع، إذ يتسم هذا اللقاء بندية كبيرة بين الفريقين، باعتباره كلاسيكو الكرة المغربية، حيث سيجتمع في هذه المواجهة صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب، وصاحب الرتبة الثالثة.

وكانت آخر مواجهة جمعت بين الرجاء والجيش ضمن منافسات كأس العرش، تعود إلى موسم 2017 – 2018، مباراة حسمها آنذاك الرجاء لصالحه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بعد تعادلهما ذهابا بالرباط بهدف لمثله، وتعادلهما سلبا في الإياب بملعب محمد الخامس.

وفي مباراة ثانية، سيواجه المغرب الفاسي نظيره المغرب التطواني، إذ سيبحث الفريقان عن إتمام مسارهما بالكأس، خصوصا وأنهما بعيدين نوعا ما عن التنافس على لقب البطولة الاحترافية في قسمها الأول.

وسيكون حسنية أكادير في مواجهة أخرى مع فرق القسم الاحترافي الثاني، إذ سيستضيف رجاء بني ملال، بعدما تمكن من اجتياز الكوكب بصعوبة، حيث سيحاول الفريق السوسي العبور إلى النصف، لمحو الصورة التي يظهر بها بالبطولة والتي لا تليق بالفريق، ولا ترقى إلى مستوى تطلعات محبيه.