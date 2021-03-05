انت الان تتابع خبر بالفيديو قرية ام الشويج تطالب البابا بالمساعدة في توفير الخدمات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - على مدى سنوات طويلة لايزال اهالي قرية ام الشويج في محافظة ذي قار يعانون من العطش بسبب عدم توفير المياه الصالحة للشرب وعلى الرغم من مطالباتهم المتكررة الا انها لم تتم تلبيتها من قبل الجهات المعنيةلاتبعد سوى بعض الكيلو مترات عن مركز المحافظة ولاتزال تعاني من العطش ونقص الخدمات لتطلق قرية ام الشويج في محافظة ذي قار نداء استغاثة إنسانية من أجل حل مشاكلها وتوفير الخدمات لها، عبر لافتات على الطريق المؤدي إلى مدينة أور الاثرية ، الذي سيمر فيه بابا الفاتيكان فرنسيس ، اهالي المنطقة اكدوا ان الجهات المعنية لم توفر لهم ابسط الخدمات منذ اكثر من عقدين.

وعن الاستفسار من قبل قناة السومرية عن سبب نقص الخدمات لتلك القرية وعدم وضعها ضمن خطط المشاريع للمحافظة وتوفير المياه لهم اكد مدير ماء ذي قار ان مديرية الماء قد باشرت في مشروع مياه للمنطقة ولكنه توقف ورغم المراجعات المستمرة للدائرة والحكومة المحلية والمحافظ ومجلس المحافظة آنذاك ولكن دون جدوى



وعلى الرغم من استمرار تظاهرات اهالي المنطقة لتوفير الماء الصالح للشرب والكهرباء وقطع الطرق الا انه لم تكن هناك استجابة.. ولم يبق لهم امل سوى بزيارة البابا الى المحافظة علها تكون سببا في ايصال شكواهم الى السلطات العليا والحصول على ابسط حقوقهم.