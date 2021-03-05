هذا ما انجزته مؤسسة الشهداء بخصوص شهداء التظاهرات في ذي قار

وقال مدير عام دائرة ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية في مؤسسة الشهداء طارق المندلاوي في تصريحات تابعتها الخليج 365، إن "محافظ ذي قار عبد الغني الأسدي بحث معه بخصوص شهداء التظاهرات في المحافظة"، مشيراً الى أن "عدد شهداء تظاهرات ذي قار بلغ 138 شهيداً وتم إنجاز حتى الآن 100 ملف بالكامل".وأضاف ان هناك اربعة من الشهداء من الموظفين وتم مخاطبة دوائرهم لترويج معاملاتهم وهناك 34 شهيداً لم يراجع ذووهم لتوريج معاملاتهم"، مؤكداً أن "المديرية سلمت 65 هوية تقاعدية، وهناك 35 أخرى قيد الانجاز في نظام الباركود والعمل مستمر عليها".

وأوضح المندلاوي أن "المديرية أنجزت أكثر من (300) معاملة للمصابين ،أي ما يقارب الـ 50% من المصابين والبالغ عددهم (720) مصاباً ،وتم عرضها على اللجنة الفرعية في ذي قار للمصادقة عليها".



وأشار الى أن "المديرية عوضت (117) عائلة من ذوي شهداء التظاهرات بمبلغ 10ملايين كمنحة من رئيس الوزراء"، لافتاً الى أنه "سيتم إدراج باقي الأسماء لرفعها لرئيس الوزراء لمنحهم المبالغ المخصصة لهم" .

وتابع المندلاوي أن "مؤسسة الشهداء عاكفة على إنجاز باقي المعاملات"، داعياً "الحكومة المحلية في ذي قار إلى إسناد مؤسسة الشهداء وكوادر اللجنة الفرعية".