شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تمدد حالة الطوارئ حتى 21 مارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو - (رويترز)

قال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا الجمعة، إن الحكومة تعتزم تمديد حالة الطوارئ الرامية لمكافحة كوفيد-19 في طوكيو وثلاث مقاطعات مجاورة حتى 21 مارس/ آذار؛ أي لأسبوعين بعد التاريخ المحدد سلفاً. وبموجب حالة الطوارئ طلبت الحكومة إغلاق المطاعم بحلول الساعة الثامنة مساء. كما طلبت من السكان البقاء في منازلهم بعد الثامنة مساء باستثناء الخروج للضرورة. وسعت مقاطعات طوكيو وشيبا وكاناجاوا وسايتاما، التي تمثل مجتمعة نحو 30 في المئة من سكان اليابان، إلى تمديد حالة الطوارئ التي كانت ستنتهي أصلا في السابع من مارس/آذار وذلك لعدم تراجع حالات الإصابة بكورونا إلى العدد المستهدف. وأضاف نيشيمورا المسؤول عن ملف مكافحة كورونا للصحفيين، أن الحكومة عقدت اجتماعاً في وقت مبكر الجمعة مع المستشارين ووافقوا على تمديد الطوارئ. وقال مكتب رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا: إن من المقرر أن يعقد سوجا مؤتمراً صحفياً الساعة (1200 بتوقيت جرينتش) بعد أن اتخذت الحكومة رسمياً قرار مد الطوارئ. وسجلت اليابان نحو 433 ألف حالة إصابة، و8050 حالة وفاة بكوفيد-19 حتى الأربعاء.