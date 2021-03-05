شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي: العراق يستقبل بابا الفاتيكان بكل محبة وسلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

رحب رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الجمعة، بمقدم البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان إلى العراق.

وقال الكاظمي في تغريدة له على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بكلّ محبة وسلام، يستقبل العراق شعباً وحكومة قداسة البابا فرنسيس، ليؤكد عمق الأواصر الإنسانية التي كانت بلاد النهرين وما زالت وستبقى محطتها التاريخية للقاء الأديان والأفكار والقيم البشرية المشتركة».

وتابع: «مرحباً بقداسته في أرض سومر وبابل وآشور والأنبياء والأولياء».