شكرا لقرائتكم خبر عن البابا فرنسيس يغادر روما متجهاً إلى العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما - (رويترز)

غادر البابا فرنسيس روما، الجمعة، في مستهل زيارة تستغرق أربعة أيام للعراق في أكثر رحلاته الخارجية خطورة منذ انتخابه على رأس الكنيسة الكاثوليكية عام 2012؛ وهذه أول زيارة باباوية للعراق. وأقلعت طائرة تابعة لشركة إيطالية تقل البابا ومرافقيه وطاقماً أمنياً ونحو 75 صحفياً من مطار ليوناردو دافنشي في روما، متجهة إلى العاصمة العراقية بغداد في رحلة تستغرق أربع ساعات ونصف الساعة.

ونشر العراق آلافاً إضافية من أفراد قوات الأمن؛ لحماية البابا فرنسيس خلال الزيارة التي تأتي بعد موجة من الهجمات بالصواريخ والقنابل أثارت المخاوف على سلامته.

وسيزور البابا (84 عاماً) أربع مدن منها الموصل ومدينة أور مسقط رأس النبي إبراهيم. وقبل مغادرته الفاتيكان اجتمع البابا مع 12 لاجئاً من العراق يعيشون في إيطاليا. وهذه هي الرحلة رقم 33 للبابا إلى خارج إيطاليا، ومن المقرر أن يعود إلى روما صباح يوم الاثنين.