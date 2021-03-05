شكرا لقرائتكم خبر عن يوتيوب يحذف خمس قنوات تلفزيونية في ميانمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

حذف موقع يوتيوب من على منصته خمس قنوات لشبكات تلفزيونية يديرها الجيش في ميانمار في أعقاب الانقلاب في هذه الدولة. وقالت متحدثة باسم يوتيوب في بيان رداً على سؤال لرويترز: «أغلقنا عدداً من القنوات وحذفنا عدة مقاطع فيديو من يوتيوب وفقاً للقواعد الإرشادية الخاصة بنا فيما يتعلق بالمجتمعات وتنفيذاً للقوانين المرعية».

وتشمل القنوات التي تم حذفها شبكة «إم.آر. تي في» (راديو وتلفزيون ميانمار)، إضافة إلى قناة مياوادي المملوكة للجيش.