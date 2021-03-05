إعتداء جديد من الحوثيين على السعودية.. و"التحالف العربي": يدمير طائرة مفخخة بدون طيار



الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثيين تجاه مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الجمعة من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الجماعة تجاه مدينة خميس مشيط.

وتقود السعودية منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والتي تحارب جماعة "أنصار الله" المدعومين من إيران.