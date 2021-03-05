اليوم.. وزيرة الثقافة تفتتح شارع محمود ياسين وسينما مصر في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

تستكمل الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، اليوم الجمعة، برنامج زيارتها لمحافظة بورسعيد لليوم الثاني على التوالي.

ومن المنتظر أن تتفقد وزير الثقافة واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، متحف النصر للفن الحديث، ثم تدشين شارع محمود ياسين، وافتتاح منفذ الهيئة العامة للكتاب بمدينة بورفؤاد، ثم افتتاح سينما مصر بعرض فيلم "بورسعيد" للفنان الراحل فريد شوقي، وفي الختام حضور عرض "جنة هنا" على مسرح قصر ثقافة بورسعيد.

وأطلقت وزيرة الثقافة، مساء أمس الخميس، فعاليات الاحتفال باختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، والتي تستمر طوال العام الحالي 2021، وذلك بالمركز الثقافي، وتضمنت عروض لفرقتي بورسعيد للأطفال والفنون الشعبية، أعقبها افتتاح معرض صور ووثائق عن تاريخ بورسعيد، ثم تكريم 7 شخصيات من أبناء المحافظة ورموزها، بينما تضمن الاحتفال الفني فقرات غنائية لنجمي الطرب بدار الأوبرا: ياسر سليمان، ورحاب مطاوع، ثم قدم الفنان هاني شاكر مجموعة من أشهر أغانيه.