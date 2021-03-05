بابا الفاتيكان يتجه إلى العراق في زيارة تاريخية

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - أ ش أ

غادر البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الجمعة، العاصمة الإيطالية روما متجها إلى العراق في مستهل زيارة تاريخية تستغرق ثلاثة أيام.

ونقلت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية عن بابا الفاتيكان، قوله إن "الشعب العراقي ينتظرنا وكان ينتظر القديس يوحنا بولس الثاني الذي مُنع من التوجه إلى هناك… لا يمكن خذل شعب لمرة ثانية، فلنُصلِّ كي تتم هذه الزيارة بشكل جيد".

وتوجه البابا فرنسيس -أمس الخميس- برسالة مصورة إلى العراقيين قال خلالها إنه يزور بلدهم من أجل "المغفرة والمصالحة بعد سنين الحرب والإرهاب"، داعيا المؤمنين إلى الصلاة من أجل هذه الرحلة الأولى له إلى العراق والتي يأمل من خلالها تشجيع المسيحيين الذين يتراجع عددهم على البقاء في بلدهم، ساعيا إلى تعزيز تواصله مع المسلمين.