"الاتحاد" الإماراتية: زيارة البابا فرنسيس للعراق تأكيدا لوثيقة "الأخوة الإنسانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي-(أ ش أ):
اهتمت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية الصادرة اليوم الجمعة، في افتتاحياتها بالزيارة المرتقبة للبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، إلى العراق في رسالة "سلام وأخوة" إلى العراقيين بجميع طوائفهم عنوانها المصالحة، والتي تأتي تأكيدا لوثيقة "الأخوّة الإنسانية"، الموقعة مع شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب.
ووصفت الصحيفة تحت عنوان "سلام وأخوة" هذه الخطوة بأنها تاريخية، تشكل ترجمة حقيقية فعلية للوثيقة التي تم توقيعها مع شيخ الأزهر في أبوظبي فبراير 2019، مؤكدة في بنودها الأساسية على حرية المعتقد، واحترام هوية كل ديانة لـ "أننا جميعاً إخوة".
ولفتت الصحيفة إلى أن العالم ينتظر أن يجمع البابا على أرض مدينة "أور"، مهد أبي الأنبياء، إبراهيم عليه السلام، جميع أتباع الديانات الموجودة، في صلاة مشتركة تنبذ التطرف الديني والعرقي والطائفي.
وأكدت "الاتحاد" في ختام افتتاحيتها أن الشعب العراقي الذي عانى الكثير من الخوف والظلم والحروب والنعرات الطائفية يحتاج إلى إعادة الأمن والأمان، عبر توافق على مستقبل آمن يرفض التدخلات الأجنبية، ويجمع الطوائف على التسامح والتعايش وإعلاء قيمة الإنسان.
وقالت : لا بد من مغفرة ومصالحة، تسامح وسلام ينبذ العنف، ويدفع قدماً الحوار بين الأديان إلى مرحلة أسمى من نبذ الصراعات والنزاعات والكراهية والتطرف إلى الأبد.