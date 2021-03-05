فرنسا تغلق 17 مسجدا للإشتباه بصلتها بـ"أنشطة انفصالية"

اسماعيل عبد الحي - قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانيان،أمس الاربعاء، إنهم أغلقوا 17 مسجدا من أصل 89 تابعاً للمسلمين في بلاده، لاشتباههم بارتباطها بـ”أنشطة انفصالية”، حسب تعبيره. وأضاف في معرض رده على أسئلة النواب في برلمان بلاده، أن 89 من أصل ألفين و500 دار عبادة للمسلمين في فرنسا، يشتبه بوجود صلات لها بـ”أنشطة انفصالية”.

وأوضح أنهم أغلقوا حتى الآن 17 مسجدا من بين دور العبادة هذه، استنادا لقانون “انتهاك قواعد الأمن التي يجب اتباعها في الأماكن المتاحة للعامة”.

وأشار إلى أن القوانين الحالية في فرنسا، لا تسمح له بإغلاق كافة دور العبادة المشتبه بها، مبينا أنهم تمكنوا من إغلاق 17 منها فقط، ضمن إطار القوانين الحالية.

ولفت إلى أن القوانين الفرنسية تسمح بإغلاق دور العبادة فقط في حالتين، الأولى أن يكون على صلة مباشرة بعمل إرهابي قد وقع، والثانية أن ينتهك قواعد الأمن التي يجب اتباعها في الأماكن المتاحة للعامة.

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