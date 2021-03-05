الصحة العالمية تتراجع عن نشر نتائج التحقيق في منشأ كورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ 9 دقائق

يبدو أن منظمة الصحة العالمية ستواجه ورطة جديدة بعد أن تراجع فريق المنظمة عن خطته لنشر تقرير لنتائج بحوثه في مدينة ووهان الصينية بشأن منشأ فيروس كورونا.

ووفق صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، طالب 26 عالماً من دول عدة منظمة الصحة العالمية بإطلاق تحقيق جديد حول فيروس كورونا.

كما أكد العلماء أن زيارة فريق الصحة العالمية لووهان لم تسفر عن نتائج.

إلى ذلك اعتبروا أن جهود الصحة العالمية ليست مفصلية وشفافة حتى الآن، وفق وول ستريت جورنال.

ونقلت الصحيفة عن رئيس فريق الصحة العالمية أن المنظمة تخطط لنشر خلاصة نتائج التحقيقات مع التقرير النهائي في الأسابيع المقبلة.

كما سيحتاج نشر تقرير المنظمة، بحسب الصحيفة، إلى موافقة مسؤولين وخبراء صينيين.

يذكر أنه في حين أعربت الولايات المتحدة عن خشيتها من أن تكون السلطات الصينية تقاعست عن إعطاء كافة المعلومات إلى المحققين أو تدخلت بشكل أو بآخر، حذرت الصين يوم 14 فبراير الفائت من توجيه أصابع الاتهام لها من قبل واشنطن.

واعتبرت في بيان صادر عن سفارتها في واشنطن أن الولايات المتحدة “أضرت بالفعل بالتعاون الدولي بشأن كوفيد-19، وهي الآن تشير بأصابع الاتهام إلى الدول الأخرى التي تدعم بإخلاص منظمة الصحة العالمية والمنظمة نفسها”.

90 حالة من أكتوبر

أتى ذلك، بعد أن كشف عدد من المحققين ضمن البعثة الأممية التي أرسلت إلى ووهان للتقصي حول منشأ الوباء الذي اجتاح العالم، منذ الإعلان عن ظهور أولى الحالات بالصين في ديسمبر 2019، أن حوالي 90 شخصاً نقلوا إلى المستشفى بأعراض تشبه إلى حد بعيد كوفيد-19 في أكتوبر أي قبل شهرين من ظهور أولى الحالات الوبائية رسمياً.

كما أفاد هؤلاء بأنهم ضغطوا على بكين للسماح بإجراء مزيد من الاختبارات لتحديد ما إذا كان الفيروس الجديد انتشر في وقت أبكر مما كان معروفاً في السابق.

إلا أن السلطات الصينية أكدت أنها أجرت اختبارات الأجسام المضادة على حوالي ثلثي هؤلاء المرضى في الأشهر القليلة الماضية، بحسب ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن المحققين، ولم تعثر على أي أثر للفيروس.