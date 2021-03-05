واشنطن تؤكد استمرار العقوبات على قادة ميليشيا الحوثي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ 36 دقيقة

جددت الولايات المتحدة تأكيدها على أن العقوبات مستمرة على قيادات ميليشيا الحوثي ، وذلك على وقع استمرار هجمات الحوثي على السعودية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن بلاده “ستواصل معاقبة قيادات الحوثي على سلوكها المشين بما في ذلك الهجمات المستمرة ضد السعودية”.

مواصلة الضغوط

إلى ذلك، أوضح خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مساء أمس الخميس، أن بلاده ستواصل ممارسة الضغوط على الحوثيين، مع العمل في الوقت عينه من أجل التوصل لحل في اليمن، عبر تحقيق وقف دائم وشامل لإطلاق النار وتسوية سياسية.

كما أضاف “لهذا السبب أوفد الرئيس جو بايدن، المبعوث الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، ليقوم بجولة في المنطقة، دعما لمساعي المبعوث الأممي مارتن غريفيثس.

يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت فرضت الثلاثاء الماضي عقوبات على قياديين اثنين في ميليشيات الحوثي لدورهما في استهداف المدنيين ودول الجوار والملاحة. وأوضحت في حينه أن العقوبات جاءت بسبب الهجمات الأخيرة التي شنتها الميليشيات باتجاه السعودية.