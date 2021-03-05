واشنطن تتحدث عن تورط إيراني مباشر بهجمات العراق

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 5 - مارس - 2021 8:54 صباحًا

كشف مسؤولون أميركيون عن شكوكهم في ضلوع ميليشيات عراقية مسلحة، مدعومة من إيران، بالهجمات التي طالت مواقع عسكرية عراقية تستضيف قوات أمريكية، لافتين إلى أن الجماعة المقصودة لها تاريخ في استهداف قواتهم في العراق، في إشارة إلى ميليشيات حزب الله العراقي.

تزامناً، أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور الأمريكي، “بوب مينينديز” أن بصمات إيران ووكلائها في المنطقة تظهر في تلك الهجمات، متهماً النظام الإيراني بأنه أعطى تلك الميلشيات ضوءاً أخضراً لتنفيذ الهجمات داخل العراق.

يشار إلى أن العراق قد شهد خلال الأسبوعين الماضيين، سلسلة هجمات صاروخية استهدفت مناطق حيوية وقواعد عسكرية في العراق، استهدف آخرها قاعدة الأسد العسكرية العراقية، والتي تضم قوات أمريكية، ما أدى إلى مقتل متعاقد مع قوات التحالف في العراق.

يذكر أن رئيس الحكومة العراقية، “مصطفى الكاظمي”، أعلن عن توجيهه أوامر للأجهزة الأمنية باستهداف أي جماعة لها علاقة بالهجمات على القواعد العسكرية، مضيفاً: “الأجهزة الأمنية بات لديها توجيهات واضحة لاتخاذ موقف حاسم من هذه الجماعات مهما اختلفت مسمياتها وادعاءاتها”.

كما تجدر الإشارة إلى أن قاعدة الأسد، كانت هدفاً للقصف الصاروخي الإيراني، عام 2020، والذي نفذه الحرس الثوري الإيراني رداً على مقتل قائد فيلق القدس، “قاسم سليماني” في غارة أمريكية استهدفته مطلع العام ذاته، بعد 7 دقائق فقط من وصوله إلى مطار بغداد الدولي.