إسرائيل تعرض خريطة صواريخ حزب الله وتؤكد مواصلة هجماتها على سوريا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 5 - مارس - 2021 8:54 صباحًا

عرض وزير الدفاع الإسرائيلي “بيني غانتس”ما قال إنها خريطة لعدد من الأهداف والمواقع التي تتضمن صواريخ لميليشيات حزب الله اللبناني وتقع بين مناطق مدنية على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

كلام الوزير الاسرائيلي جاء في سياق حديثه عن الجو السائد في العلاقات الإيرانية الغربية، واحتمال أن تستعمل إيران عددا من ميليشياتها في المنطقة لاستهداف بعض المصالح الغربية، مؤكدا أن “ميليشيات حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران لديهة مئات الآلاف من الصواريخ”.

وقال خلال مقابلة مع محطة فوكس نيوز الأمريكية اليوم الجمعة: “هذه خريطة الأهداف (تم تمويه الخريطة من قبل المحطة)، وقد تم فحص كل واحد منها بشكل عملي واستخباراتي ونحن مستعدون للقتال”.

بيني غانتس خلال المقابلة مع فوكس نيوز

“بيني غانتس” أضاف بشأن الملف النووي الإيراني أن “الجيش الإسرائيلي يقوم بتحديث خططه لضرب المواقع النووية الإيرانية وهو مستعد للعمل بشكل مستقل”، مشددا على أنه “إذا أوقفهم العالم قبل امتلاك سلاح نووي، فستكون خطوة جيدة جداً. ولكن إذا لم يفعل، فيجب أن نقف بشكل مستقل وندافع عن أنفسنا بأنفسنا”.

أما عن مواصلة بلاده ضرب أهداف إيرانية في سوريا، فرجح استمرارها، لا سيما وأن تلك الميليشيات والفصائل المدعومة من طهران والتي يتم استهدافها تساعد في تسهيل نقل الأسلحة إلى لبنان.

وكان تقرير لهيئة الأركان الاسرائيلية أكد أن تل أبيب قصفت أكثر من 500 موقع مرتبط بإيران في سويا منذ بداية العام 2020.