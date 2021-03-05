توقيف 3 أشخاص وحجز 90 كيلو من مخدر الشيرا داخل سيارتين وسط طنجة- صورة

جدة - عبدالحي حسين - تمكنت فرقة الأبحاث التابعة للشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة أمس الخميس، من توقيف ثلاثة أشخاص متلبسين بحيازة كمية مهمة من مخدر الشيرا.

وحسب بلاغ لولاية أمن طنجة، فإن العملية الأمنية التي كان حي الجيراري مسرحا لها، كانت نتيجة استغلال عناصر فرقة الأبحاث للشرطة القضائية معلومات متوفرة حول عملية بيع كمية مهمة من المخدرات، قادمة من خارج مدينة طنجة ستتم بالحي المذكور.

وأضاف المصدر ذاته، أن السلطات قامت بتطويق الحي ومراقبته وتوقيف سيارتين نفعيتين على متنهما ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 34 و 51 سنة، ضبطت بحوزتهم كمية تقدر بـ 90 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

هذا وقد تم وضع الموقوفين رهن تدبير الحراسة النظرية، قصد البحث معهم حول امتدادات هذه الشبكة الإجرامية التي تنشط في ترويج المخدرات للكشف عن باقي المتورطين، وكذا الوجهة التي كانت متجهة إليها، حيث يجري البحث تحث الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة.