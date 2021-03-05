شكرا لقرائتكم خبر عن ريفر بليت يحرز لقب كأس السوبر الأرجنتينية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بوينس أيرس- (رويترز)

أحرز ريفر بليت لقب كأس السوبر الأرجنتينية لكرة القدم لموسم 2019 بعدما سحق ريسنج 5-صفر الليلة الماضية. وكان من المفترض إقامة النهائي بين بطلي الدوري والكأس في 2019 في العام الماضي، لكن المباراة تأجلت؛ بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتقدم رفائيل سانتوس بوري لريفر بعد مرور نصف ساعة. وأضاف جوليان ألفاريز ونيكولاس دي لا كروز هدفين في غضون دقيقتين في منتصف الشوط الثاني. وجعل ليونيل ميراندا النتيجة (4 - صفر) عندما هز شباك فريقه ريسنج بالخطأ في الدقيقة 72.

واختتم ماتياس سواريز الخماسية قبل 10 دقائق من النهاية. وهذا هو اللقب 12 لريفر مع المدرب مارسيلو جاياردو والثاني له في البطولة بعد 2017.