شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح الخطط والبرامج أبرزها.. اختصاصات الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم النقل البرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى"، وذلك وفقا للقانون رقم 73 لسنة 2019 الخاص بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، يكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره محافظة القاهرة، وله إنشاء فروع ومكاتب فرعية أخرى له داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

ويكون للجهاز رئيس تنفيذى ونائبان له، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار معاملتهم المالية.

ويكون الرئيس التنفيذى للجهاز مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنيًا وإداريًا وماليًا، ويباشر على الأخص الاختصاصات الآتية:

- الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة، وتنفيذ قراراته.

- تسيير الجهاز وتصريف شئونه، والإشراف على سير العمل به.

- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز، وسير العمل به، وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة، وتحدد معوقات الإدارة، والحلول المقترحة لتفاديها.

- اقتراح الخطط والبرامج التى تحقق أهداف الجهاز وتنفيذها، وإعداد الدراسات اللازمة لتطوير نظم العمل الفنية والمالية والإدارية بالجهاز.

- القيام بأى أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.

وللرئيس التنفيذى فى سبيل أداء مهامه، الاتصال المباشر مع الجهات الممثلة فى مجلس الإدارة، وله إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتسيير أعمال الجهاز ويرأس الرئيس التفنيذى جميع العاملين بالجهاز، وللرئيس التنفيذى أن يفوض أحد نائبيه أو مديرًا أو أكثر فى مباشرة بعض اختصاصاته.