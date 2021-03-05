شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الآثار السلبية الخطيرة للزيادة السكانية على المواطن والدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الزيادة السكانية خطرا كبيرا على الدولة المصرية ومؤسساتها بل وعلى المواطنين أنفسهم، نظرا للآثار السلبية التي تنتج عن هذه الأزمة على تحقيق التنمية المستدامة؛ فنجد الآثار الاقتصادية للزيادة السكانية، والتى يرصدها الخليج 365 في النقاط التالية:

١- زيادة الاستهلاك لدى الأفراد، وزيادة نفقات الدولة على الخدمات، وانتشار ظاهرة البطالة، والانخفاض فى نسبة الأجور فى القطاع العام والخاص.

٢- أسعار الوحدات السكنية والزحف العمرانى على الأراضي الزراعية، وانهيار المرافق العامة.

٣- حدوث اختلالات في النظام المجتمعي في الدولة، وقد يسبب انتشار الجريمة بسبب تفشي البطالة وقلة الفرصة وحاجة الناس إلى الدخل.

٤- زيادة المخصصات العامة للإنفاق على الخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والمواصلات والإسكان والحماية الاجتماعية والأمن.

٥- صعوبة رعاية الأبناء، وانخفاض المستوى المعيشى للأسرة، وعمالة الأطفال، وكثرة الخلافات الأسرية، وضعف الرقابة الأسرية نتيجة انشغال الوالدين، وزيادة الضغط النفسى والعصبى على الوالدين.

٦- صعوبة الوصول للخدمات اللازمة بسهولة، وانعدام الدخل المناسب وهكذا تستمر الدائرة المفرغة.