"سامسونج" تتبرع بمليون دولار لدعم شركاء المجتمع في ولاية تكساس اﻷمريكية للتعافي من آثار عاصفة الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (أ ش أ):

أعلنت شركة "سامسونج للإلكترونيات" الكورية الجنوبية، عملاق صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، أنها تبرعت بمبلغ مليون دوﻻر أمريكي لعدد من الشركاء من المجتمع المحلي في وﻻية تكساس اﻷمريكية من أجل دعم جهود الإغاثة والتعافي من آثار عاصفة فصل الشتاء.

وذكرت الشركة - في بيان اليوم الجمعة - أن تبرعها سوف يساعد في توفير الغذاء والمياه والخدمات الصحية، وإصلاح المنازل وتوفير الاحتياجات الأساسية والملاجئ.

ونقل البيان عن "كيه إس تشوي"، الرئيس التنفيذي لشركة "سامسونج للإلكترونيات -أمريكا الشمالية"، قوله "إن الناس محتاجون، وتريد سامسونج أن تساعدهم، نحن لا نزال ملتزمين بالمجتمعات التي نعيش فيها ونعمل ونقدم الدعم لزبائننا".

وأضاف "نعمل معا بالتعاون مع شركائنا، وسندعم تلك المجتمعات بأسرع ما يمكن".

وكانت الشركة الكورية الجنوبية قد تبرعت العام الماضي، بأكثر من 4 ملايين دولار لمنظمات غير ربحية في جميع أنحاء الولايات المتحدة لدعم جهود الإغاثة من فيروس "كوفيد-19".