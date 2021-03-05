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باكستان تسجل 1579 إصابة جديدة و52 وفاة بفيروس "كورونا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد- ( أ ش أ):

سجلت باكستان 1579 إصابة جديدة بفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 587 ألفا و14 حالة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس "كورونا" بوزارة الصحة الباكستانية - حسبما ذكرت صحيفة اكسبرس تريبيون الباكستانية اليوم الجمعة - بأن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 52 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و128 حالة وفاة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 556 ألفا و769 شخصا. ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 17 ألفا و117 شخصا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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