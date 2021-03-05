الهند تسجل أكثر من 16 ألف إصابة جديدة و113 وفاة بفيروس "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي-(أ ش أ):

سجلت الهند 16 ألفا و838 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 11 مليونا و173 ألفا و761 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية اليوم الجمعة- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 113 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 157 ألفا و548 شخصا.

وأفادت بأن 13 ألفا و819 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 10 ملايين و839 ألفا و894 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 176 ألفا و319 شخصا.