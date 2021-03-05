اليوم.. قطع المياه عن بعض مناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق: (مركز ومدينة أبو النمرس بالكامل والقرى التابعة لها (قرى ترسا - شبرامنت- الحرانية - زاوية أبو مسلم - المنوات - منيل شيحة - طموه).

وأضافت الشركة، في بيان، أن قطع الخدمة لمدة ٨ ساعات اعتباراً من الساعة ١٠ مساء اليوم الجمعة الموافق ٥/ ٣ / ٢٠٢١ إلى الساعة ٦ صباح غد السبت الموافق ٦ / ٣ / ٢٠٢١ .

وأوضحت الشركة أن الانقطاع يرجع إلى أعمال إصلاح وصيانة بمحطة مياه أبو النمرس واستكمال تغيير باقي المواسير لخط المياه العكرة الرئيسي للمحطة.

وأهابت الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وتوفر الشركة سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للأماكن المتأثرة وللطوارئ.