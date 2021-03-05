مصرية وابنها يستوليان على مليون دولار من مواطنين بزعم توظيفها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 مارس 2021

الخليج 365- متابعات

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، القبض على سيدة اشتركت مع ابنها في النصب على المواطنين والاستيلاء على 17 مليون جنيه (أكثر من مليون دولار) بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة وتوزيع الأدوية.



ووجهت النيابة للمتهمين تهمة ”ممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة وتوزيع الأدوية نظير أرباح شهرية لكل منهم“.

وأوضحت النيابة أن المتهمين تلقيا مبالغ مالية من مواطنين بلغ إجماليها 17 مليونًا، و450 ألف جنيه، بقصد توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة الرئيسية زعمت استثمار الأموال في مجال تجارة وتوزيع الأدوية، نظير أرباح شهرية، مُتفق عليها والالتزام مع بعض المواطنين في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنها امتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال.

وبعد القبض على السيدة أقرت بما نسب إليها من اتهامات بصحبة ابنها، وأفادا بخسارتهما للمبالغ المالية الخاصة بالمبلغين في أعمال التجارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما