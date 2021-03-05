شكرا لقرائتكم خبر عن رفع كفاءة العاملين والمتطوعين أبرزها.. اعرف اختصاصات الاتحاد النوعى للمؤسسات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم قانون العمل الأهلى، كيفية إنشاء الإتحاد الإقليمي والاتحاد النوعى واختصاصات كل منهما، كما حدد كيفية إنشاء اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية والذى يضم فى عضويته أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية.

وجاء بالقانون ضوابط تكوين اتحاد نوعى مجلس إدارته يتكون من عدد لا يقل عن 15 جمعية أو مؤسسة أهلية مصرية أو منهما معاً، تباشر أو تمول نشاطا مشتركاً فى مجال معين على مستوى الجمهورية، يكون له نظام أساسى مكتوب، وتكون له شخصية اعتبارية، ويجوز لكل جمعية أو مؤسسة أهلية أن تنضم فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية إلى عضوية الاتحاد النوعي بحسب نشاطها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الانضمام إلى هذا الاتحاد.

ويتولى الاتحاد النوعى الاختصاصات الاتية: -

1:تنفيذ برامج أو مشروعات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية بذات الضوابط التي تلتزم به الجمعيات.

2:إنشاء قاعدة بيانات له تدرج فيها الجمعيات والمؤسسات الاهلية يقوم بتحديثها دورياً.

3:اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لرفع كفاءة العاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ونشر ثقافة التطوع بين قطاعات المجتمع ووضع خطط للتدريب والتأهيل ومتابعة تقييم برامج التدريب الخاصة بالأنشطة التي يتولاها، وذلك كله بمراعاة الحصول على موافقة الوزير المختص على استقدام خبرات اجنبية أو عقد دورات خارج البلاد.

4:التنسيق مع الجهات المعنية فى شان احتياجات الجمعيات والمؤسسات الاهلية وامكانياتها ومواردها بما يضمن تكامل جهودها مع الجمعيات والمؤسسات الاهلية فى تادية خدماتها والمساهمة فى وضع الحلول للقضايا المجتمعية.

5: تقديم الدعم الفنى والقانونى للجمعيات والمؤؤسات الاهلية اعضاء الاتحاد.

6: عقد مؤتمر سنوى لتقييم الانجازات التى حققتها الجمعيات والمؤسسات الاعضاء ودراسة الموضوعات التى تحال اليه منها ومناقشتها.

ولايجوز تكوين اكثر من اتحاد نوعى واحد على مستوى الجمهورية للنشاط ذاته.