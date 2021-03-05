شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ضوابط إنشاء الحسابات السنوية لهيئة الأوقاف المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد هيئة الأوقاف المصرية، هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الأوقاف، وذلك وفقا لما ورد فى القانون رقم 209 لسنة 2020، ويكون مقر الهيئة محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع لها فى باقى المحافظات.

وفيما يلى نستعرض الحسابات السنوية التى يتم إنشائها وضوابط وآليات التصرف فى الإيرادات وصافى الأرباح وفقا للقانون، حيث تقوم الهيئة بإنشاء حساب سنوى خاص لـ: "إيرادات ومصروفات كل وقف من الأوقاف التي انتهت - الأوقاف المشتركة والأوقاف الخيرية".

كما تقوم بإنشاء حساب ختامي متضمنًا إجمالي إيرادات ومصروفات الأوقاف الخيرية التي تحت إدارتها وبيانًا بحساب أموال البدل، وترسل هذه الحسابات إلي وزارة الأوقاف مع صافي الإيرادات المستحقة لها في نهاية العام المـالي.

وتمسك الهيئة حسابًا منفصلاً بـ: الاحتياطيات - مصاريف الإدارة والصيانة".

وذلك كله بما لا يتعارض مع الأحكام المنظمة للهيئات العامة في هذا الشأن .

الجدير بالذكر أن القانون يأتى بما يتفق مع صحيح المادة الدستورية 90 التى تفيد بالتزام الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك، ومن ثم بات على الدولة الاهتمام بتشجيع الوقف.