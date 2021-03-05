تحذير من تسونامي بعد زلزال قوي قبالة نيوزيلندا

ابوظبي - سيف اليزيد - أُطلق تحذير من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) إثر زلزال جديد قرب جزر "كيرماديك" في المحيط الهادئ قبالة نيوزيلندا بلغت قوته 7,8 درجات.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إنّ الزلزال أعقب زلزالين سابقين بقوة 7,4 و6,9 درجات في نفس المنطقة. وقد وقع الزلزال الأخير عند الساعة 8,28 صباح الجمعة بالتوقيت المحلي (19,28 بتوقيت غرينتش الخميس) على بعد 1033 كيلومترا (640 ميلا) قبالة سواحل نيوزيلندا.

ونبّه مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادئ، ومقره في هاواي بالولايات المتحدة، إلى أن الأمواج الخطرة يمكن أن تحدث في نيوزيلندا وتونغا ونيوي وساموا الأميركية وساموا وجزر كوك وفيجي وفانواتو وتوكيلاو وواليس وفورتونا.