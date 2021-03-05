الولايات المتحدة: على إيران معالجة مخاوف «الطاقة الذرية»

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (وكالات)

أبلغت الولايات المتحدة مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس. أن إيران حصلت على فرصة لمعالجة مخاوف الوكالة التابعة للأمم المتحدة بشأن جزيئات يورانيوم عُثر عليها في مواقع قديمة غير معلنة وأن واشنطن ستراقب الوضع عن كثب. جاء البيان الأميركي إلى المجلس بعد وقت قصير من إعلان دبلوماسيين غربيين إلغاء خطط إصدار قرار ينتقد إيران.

وذكر البيان: «إيران حصلت الآن على فرصة أخرى من المدير العام للوكالة لإبداء التعاون اللازم قبل الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة». وأضاف أن «الولايات المتحدة ستعمل. مثلها مثل جميع أعضاء مجلس محافظي الوكالة. على تقييم وجهات نظرنا بشأن الخطوات التالية للمجلس وفقا لما إذا كانت إيران ستنتهز الفرصة السانحة أمامها لمعالجة مخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل نهائي وموثوق».

وقال دبلوماسيون. أمس. إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا ألغت تقديم مشروع قرار تدعمه الولايات المتحدة ينتقد إيران بسبب تقليصها التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اجتماع مجلس محافظي الوكالة.

وكانت القوى الأوروبية. وجميعها أطراف في الاتفاق النووي المبرم عام 2015. تسعى لكي يتبنى مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة الذي يضم 35 دولة. قراراً خلال اجتماعه ربع السنوي هذا الأسبوع. يعبر عن القلق إزاء انتهاكات إيران الأخيرة للاتفاق ويطالبها بالتراجع عنها.

ومع ذلك. لم تقبل إيران هذا الاحتمال وهددت بإنهاء اتفاقية وقعتها مؤخراً مع الوكالة تحد من تأثير أحدث تحركاتها وتُمّكن الوكالة من مراقبة منشآتها والاستمرار في ترتيبات محددة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

وقال 3 دبلوماسيين. يتابعون نشاط وكالة الطاقة الذرية عن كثب. إن الدول الأوروبية الثلاث ألغت خططها لتقديم مشروع القرار.

وعبّر مشروع القرار الأوروبي. الذي جرى تداوله في وقت سابق هذا الأسبوع. عن قلق عميق إزاء تقاعس إيران عن تفسير العثور على جزيئات من اليورانيوم في 3 مواقع قديمة. بينها موقعان كانت الوكالة قد تحدثت عنهما للمرة الأولى الأسبوع الماضي. بدورها. رحبت إيران بقرار الاتحاد الأوروبي عدم انتقاد طهران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

في غضون ذلك. قال رافائيل جروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أمس. إن الوكالة تعتزم بدء «حوار تقني» مع إيران بهدف دفع عملية الحصول على تفسيرات لأمور عالقة. مثل جزيئات اليورانيوم التي عُثر عليها في مواقع قديمة غير معلنة. وأضاف في مؤتمر صحفي: «استهدف الحصول على فهم أوضح بكثير لهذه القضية بحلول الصيف أو قبل ذلك».

وأردف أن أول اجتماع سيكون في إيران أوائل أبريل. وأنه يأمل أن يعود لمجلس محافظي الوكالة لإبلاغه بالتطورات بحلول يونيو.

يأتي ذلك في وقت قال مصدر دبلوماسي فرنسي إن هناك إشارات مشجعة خلال الأيام الماضية من إيران حول استئناف الدبلوماسية النووية وبدء محادثات غير رسمية.

إلى ذلك. أكد مندوب السعودية لدى وكالة الطاقة الذرية الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز. أمس. على أن عدم احتواء التهديد الإيراني بشكل حاسم سيؤدي إلى عدم استقرار المنطقة والعالم. وأضاف في كلمة أمام مجلس المحافظين. أن على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم لوقف ممارسة الابتزاز والاستفزاز اللذين تمارسهما طهران. كما شدد على أن مسؤولية الحفاظ على نظام الضمانات الذي أصبح على المحك تقع على عاتق الدول الأعضاء في مجلس المحافظين. لافتا إلى أن إيران تؤمن بسياسة الابتزاز النووي. كما أنها باتت مستمرة في تمهيد الطريق لامتلاك سلاح نووي.

يشار إلى أن مجلس المحافظين الذي يضم 35 دولة. كان أوضح أن لديه أسئلة جدية تحتاج لإجابة من إيران حول برنامجها النووي. لافتاً إلى أنه لم يحصل على أجوبة ذات مصداقية.