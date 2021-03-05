مقتل 30 حوثياً في «المشجح» بمأرب

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

لقي ما لا يقل عن 30 من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية مصرعهم أمس، بنيران الجيش اليمني وغارات تحالف دعم الشرعية في جبهة «المشجح» غرب محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري: إن قوات الجيش كسرت هجوماً انتحارياً شنته ميليشيات الحوثي على أحد المواقع العسكرية في جبهة «المشجح»، مؤكداً أن المعارك انتهت بمصرع ما لا يقل عن 30 عنصراً من الميليشيات وجرح آخرين، فيما لاذ من تبقى من العناصر المهاجمة بالفرار.

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات متفرقة للميليشيات في الجبهة، فيما استهدف طيران التحالف تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى المنطقة، مؤكداً أن القصف المدفعي والجوي أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات. وفي الضالع، نجحت قوات الجيش من إحباط هجوم واسع للميليشيات شمال غربي المحافظة.

وقالت مصادر ميدانية: إن قوات الجيش المرابطة في القطاعات الشمالية الغربية «الثوخب وحبيل يحيى»، صدت الهجوم الحوثي عند الساعات الأولى لفجر أمس الخميس.

وأوضحت المصادر أن مجاميع حوثية حاولت الهجوم باتجاه مواقع الجيش في «الحرة» وموقعي «الشهيد والساحلة»، إلا أنها انكسرت أمام صمود كبير لقوات الجيش.

وذكرت المصادر أن الوحدات القتالية المرابطة في تلك المحاور القتالية خاضت مواجهات ضد الميليشيات الحوثية استمرت لأكثر من ساعة أجبرت الميليشيات على التراجع والانكسار وسط خسائر تكبدتها على المستويين المادي والبشري.