برلماني: القاسم الانتخابي إضرار بديمقراطية بلادنا ولن أترشح في “المهزلة” الانتخابية

جدة - عبدالحي حسين - بعد مصادقة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في مجلس النواب على القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، قال محمد خيي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أنه غير معني بالاستحقاقات المقبلة، ولا مستعد لتزكية القاسم الانتخابي الحالي.

وأضاف خيي، في تدوينة على حسابه الشخصي فايسبوك، أن “الأغلبية البرلمانية، التي تصوت ضد الحكومة، ورئيسها، خصوصا لصالح تعديلات حذف العتبة نهائيا، وتقسيم المقاعد بغض النظر عن الأصوات، على الرغم من رفض المقترح من وزير الداخلية هي “أغلبية وظيفية”، صنعت منذ البداية لهذا الغرض، وقد شاركت قيادة الحزب بكل أسف في القبول بهذا الوضع، منذ البداية عندما قبلت دخول الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة، وقد نبهنا ساعتها إلى خطورة هذا المسار”.

وتابع المتحدث ذاته أن المطلوب من قيادة العدالة والتنمية الآن هو بلورة موقف غير تقليدي مما جرى، وأن تختار استدراكا لما فات انقاذ ما يمكن إنقاذه.

وأشار خيي، أيضا، إلى أن الاستمرار في قبول اللعبة بشروطها الحالية هو إسهام غير مباشر في الإضرار ببلادنا، وصورتها، وبالديمقراطية، ومكتسباتها، فضلا عن “التمرميد”، الذي لحق بتجربة المشاركة السياسية لحزب العدالة والتنمية.