شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 635 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت تونس 635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 32 وفاة. وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 235 ألفا و643 إصابة، وعدد الوفيات بلغ 8106.
محمد يوسف
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