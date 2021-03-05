شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 635 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت تونس 635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 32 وفاة. وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 235 ألفا و643 إصابة، وعدد الوفيات بلغ 8106.